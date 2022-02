© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360 (capture image vidéo)

Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a effectué hier, lundi 7 février 2022, une visite dans la région de Dakhla Oued-Eddahab, afin d'évaluer l'état d'avancement de projets de développement agricole. Compte-rendu.

Mohamed Sadiki était accompagné, pour cette visite, du wali de la Région de Dakhla-Oued Eddahab, Lamine Benomar, et du président de la Chambre régionale d’agriculture, Mohammed Akhtour, ainsi que d'une délégation de responsables du ministère qu'il dirige.

Cette visite a débuté par celle d'une unité de dessalement d’eau de mer à des fins d'irrigation agricole et la production d’eau potable pour la région de Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que d'une unité de production et de valorisation de couscous, et de l’Institut des techniciens spécialisés en agriculture de Dakhla.

L’unité de dessalement de l’eau de mer, prévue dans la province de Oued Eddahab, s'inscrit dans la lignée du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (une stratégie définie sur la période 2020-2027) ainsi que dans celle du Nouveau modèle de développement des Provinces du Sud.

Dans la commune territoriale El Argoub (province de Oued-Eddahab), le ministre a visité une unité de production et de valorisation du couscous.

Ayant nécessité un investissement de 3,5 millions de DH, cette unité bénéficie à 40 femmes, toutes affiliées à un Groupement d'intérêt économique (GIE) composé, en tout, de six coopératives où travaillent exclusivement des femmes.

D’une capacité de valorisation de 200 tonnes de couscous par an, ce projet a pour objectifs de mettre en avant le savoir-faire de la population locale, d’améliorer le niveau de vie des femmes, de renforcer leurs capacités et d'appuyer la commercialisation de leurs produits.

En terme d’impact, le projet devrait réaliser à terme un chiffre d’affaire de l'ordre de 3,6 MDH et créer près de 12 000 journées de travail.

A Tawarta, non loin de Dakhla, le ministre a effectué une visite à l’Institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture. Installé sur une superficie globale de 2,90 ha (dont 1529 m2 couverts), cet établissement comprend un bloc administratif, un bloc pédagogique, un polygone pédagogique (ferme, serre, étable, bergerie, chèvrerie, abris, écurie, magasin de matériel agricole et de stockage d’aliments, etc.), un internat et un terrain multisports.

D’une capacité d’accueil de 100 stagiaires, l’institut forme des techniciens et ouvriers qualifiés dans les filières de l’horticulture et de la production maraîchère.

La nouvelle stratégie Génération Green, que le ministre pilote, prévoit une extension à cet établissement, qui devra passer à une capacité d’accueil de 200 places, et qui formera 3545 jeunes d'ici 2030.