Economie

Le Maroc face à l’explosion du commerce mondial: des opportunités et des fragilités

Le Maroc apparaît aujourd’hui comme l’un des rares pays africains en mesure de tirer pleinement parti de l’essor du commerce électronique mondial, dont la valeur devrait atteindre 35.000 milliards de dollars en 2025.

Revue de presseAlors que le commerce électronique mondial devrait atteindre 35.000 milliards de dollars en 2025, le Maroc se positionne comme l’un des rares pays africains capables de profiter de cette croissance. Mais derrière les perspectives prometteuses se cachent des vulnérabilités financières et une dépendance encore forte à quelques secteurs et marchés clés, rappelant que la résilience économique reste un défi majeur. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

Par La Rédaction
Le 10/12/2025 à 20h11

Le commerce électronique mondial s’apprête à franchir un cap historique en 2025, avec un chiffre d’affaires attendu de 35.000 milliards de dollars, selon les dernières prévisions de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Cette croissance est particulièrement marquée en Afrique, où les exportations connaissent le rythme le plus soutenu du continent, derrière seulement l’Asie de l’Est. «Dans ce contexte dynamique, le Maroc se distingue comme l’un des rares pays africains capables de tirer pleinement parti de cette expansion», écrit le quotidien L’Economiste dans son édition du jeudi 11 décembre.

Le Royaume bénéficie à la fois de l’essor du commerce Sud-Sud, qui a progressé de 8% au cours des quatre derniers trimestres, et de la relocalisation stratégique des chaînes d’approvisionnement. Les stratégies de «nearshoring» et de «friendshoring» attirent désormais les investissements manufacturiers vers des régions à la fois géographiquement proches et politiquement stables. «Le Maroc y trouve un atout considérable, renforcé par ses accords commerciaux avec l’Union européenne et par ses infrastructures logistiques de pointe, notamment le port Tanger Med, qui le positionnent comme un hub régional incontournable», souligne L’Economiste.

Cependant, la CNUCED alerte sur certaines vulnérabilités. Plus de 90% du commerce mondial repose sur des infrastructures financières concentrées dans les économies avancées. Cette dépendance expose les pays émergents, dont le Maroc, à des chocs financiers externes. Le rapport 2025 sur le commerce et le développement souligne qu’une appréciation du dollar ou un resserrement des conditions de crédit internationales, notamment par les politiques monétaires de la Réserve fédérale américaine, pourrait ralentir brutalement les flux commerciaux, même en période de forte demande mondiale.

La diversification des exportations reste également un défi pour le Maroc. Avec un indice de diversité de seulement 1,8, le Royaume demeure largement dépendant de secteurs spécifiques comme les phosphates ou l’aéronautique, ainsi que de marchés principaux tels que l’Union européenne et l’Afrique de l’Ouest. Cet indicateur est nettement inférieur à celui de pays comme la Malaisie ou le Bangladesh, qui atteignent 2,8. Face à cette concentration, la CNUCED recommande aux pays du Sud de multiplier leurs partenaires commerciaux, de développer des mécanismes de règlement en monnaies locales et de renforcer la bancabilité de leurs projets. L’intégration de la transition verte, notamment à travers l’exploitation durable de minerais critiques, pourrait également constituer un levier pour attirer de nouveaux investissements et rendre le commerce plus résilient.

«Pour le Maroc, l’enjeu dépasse désormais la simple captation des flux commerciaux mondiaux», conclut L’Economiste. Il s’agit de consolider sa position tout en se prémunissant contre les fragilités financières du système international et en préparant le terrain pour une croissance durable et diversifiée. La question n’est plus seulement de profiter de l’essor économique global, mais de le sécuriser face aux turbulences financières et géopolitiques qui pourraient se profiler dans les années à venir.

Par La Rédaction
Le 10/12/2025 à 20h11

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Commerce électronique: un encadrement renforcé

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le Maroc élu à la tête de l’Alliance africaine pour le commerce électronique

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Office des changes: nouveaux seuils pour les dotations commerce électronique

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

PLF 2024: Fouzi Lekjaa s’explique sur la TVA sur le commerce électronique

Articles les plus lus

1
Historique: le Maroc remporte la bataille du caftan à l’Unesco
2
«La faute à la qualité du bâti et au non respect de la loi»: désolation après la mort de 19 personnes dans l’effondrement de deux immeubles à Fès
3
Caftan marocain: comment Alger a transformé l’UNESCO en arène politique et a subi un cuisant revers
4
Connaissez-vous l’ODM?
5
Inscription du Caftan au patrimoine de l’UNESCO: quand Alger se ridiculise à New Delhi
6
Effondrement de deux immeubles à Fès: le bilan s’alourdit à 19 morts et 16 blessés
7
La grande thésaurisation: pourquoi le cash résiste à toutes les réformes?
8
Que cherche à cacher Tebboune en refusant de libérer Rafik Khalifa, bien qu’il ait purgé sa peine?
Revues de presse

Voir plus