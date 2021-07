© Copyright : MAP

Cette élection s’est déroulée à distance jeudi 8 juillet 2021, lors de la 98e assemblée générale de l’Union internationale des chemins de fer (UIC), qui a réuni plus de 180 hauts responsables de réseaux ferrés à travers le monde. Elle constitue une reconnaissance du renouveau du secteur ferroviaire marocain et de son leadership arabo-africain.

Le Maroc a été élu, ce jeudi, en la personne de Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’Office national des chemins de fer du Maroc (ONCF), à la vice-présidence de cet organisme ferroviaire mondial pour un mandat allant jusqu’à fin 2023.

L’élection à l’unanimité du Maroc, au niveau de l’instance suprême de gouvernance de cet organisme international, constitue une première au plan arabo-africain, souligne un communiqué de l’ONCF.

En effet, selon la même source, cette élection intervient au regard du leadership du Maroc dans ce secteur, matérialisé par son engagement et sa mobilisation permanents et intenses au service de la mobilité durable et ce, conformément à la vision éclairée et aux orientations prospectives du roi Mohammed VI en la matière.

Les efforts consentis par le Maroc, en assurant depuis 2010 la présidence de la région Afrique de cet organisme, et qui ont conduit à faire fédérer les réseaux africains autour d’un projet commun, soutenu par des actions structurantes et novatrices, est un autre facteur ayant conduit à cette reconnaissance mondiale inédite.

Ces efforts ont permis, d'après l'ONCF, de gagner en termes de notoriété, de reconnaissance, d’implication dans les grands projets régionaux et continentaux, ainsi qu’un positionnement privilégié auprès des institutions gouvernementales et régionales concernées (Union africaine, NEPAD, communautés économiques régionales, bailleurs de fonds,...).