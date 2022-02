© Copyright : DR

Kiosque360. L’économie a réussi à créer, entre 2020 et 2021, près de 230.000 postes, soit plus de la moitié des pertes d’emploi de 2020. Cela correspond à une hausse de 2%. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ÉCO.

L’emploi a repris en 2021. Le marché a enregistré une amélioration (2%) entre 2020 et 2021, comme le rapporte Les Inspirations ÉCO dans son édition du jour. Le journal constate que «le taux d’emploi s’est rapproché de son niveau prépandémique, puisqu’il a augmenté de 39,4% à 39,7%», affichant une baisse de 0,2 point en milieu urbain (de 35,3% à 35,1%) et une augmentation de 1,4 point en milieu rural (de 47,0% à 48,4%).



Le quotidien poursuit affirmant que l’économie a créé 230.000 emplois, dont 130.000 en milieu rural et 100.000 en milieu urbain. On est loin des 432.000 emplois perdus en 2020. Ceci dit, il rappelle que la création annuelle moyenne des trois années prépandémiques est de 121.000 emplois.



Le journal relève que le nombre total d’heures travaillées par semaine est passé de 394 millions heures en 2020 à 470 millions en 2021, en hausse de 19%. Le taux d’activité augmente aussi mais dans des propositions plus contenues pour s’établir à 45,3% avec un niveau avoisinant celui enregistré avant la pandémie (45,8% en 2019). Cela est le résultat de l’accroissement de la population en âge d'activité (15 ans et plus) de 1,4%, par rapport à 2020, et de la population active de 3%. «Le taux d’activité des femmes a augmenté de 1 point pour s’établir à 20,9% contre 70,4% pour les hommes», note le quotidien.



Pour ce qui est des secteurs, Les Inspirations ÉCO remarque que les services et l'agriculture, forêts et pêche demeurent les premiers pourvoyeurs d’emplois en 2021. «Parmi les 10.772.000 actifs occupés estimés en 2021, le secteur des «services» emploie 45,8%, suivi de l'agriculture, forêts et pêche 31,2%, de l'industrie, y compris l’artisanat 11,7% (dont 44 ,6% sont des activités artisanales), et du BTP 11,2%, détaille-t-il tout en précisant que «près de 7 actifs occupés ruraux sur 10 (67,8%) exercent dans le secteur de l’agriculture, forêts et pêche, et près des deux tiers des actifs occupés citadins (65,8%) travaillent dans le secteur des services».

Plus globalement, il précise que le secteur de l'agriculture, forêts et pêche a créé 68.000 emplois au niveau national, 79.000 en milieu rural et a perdu 11.000 en milieu urbain.

«Le secteur des services, quant à lui, a créé 115.000 emplois au niveau national (74.000 en milieu urbain et 41.000 en milieu rural), enregistrant une hausse de 2,4% de l’emploi», ajoute-t-il avant de ce pencher sur le secteur de l’industrie, y compris l’artisanat, qui a perdu 19.000 postes, dont 12.000 en milieu urbain et 7.000 en milieu rural. Le secteur des BTP a créé 71.000 emplois, dont 53.000 postes en milieu urbain et 18.000 en milieu rural.



Quant au taux de chômage, il grimpe à 12,3% suite à l’augmentation du nombre de chômeurs de 120.000 en milieu urbain et d’une baisse de 41.000 en milieu rural en grande partie en raison de la bonne performance du secteur agricole. Le journal précise d’ailleurs que le taux a diminué de 0,9 point à 5% en milieu rural alors qu’il a cependant augmenté de 1,1 point à 16,9% en milieu urbain.

Le journal relève des disparités au niveau de l’ensemble des catégories de la population. Le taux de chômage s’est accru, respectivement, de 0,6 point pour les femmes, passant de 16,2% à 16,8%, alors qu'il a quasiment stagné pour les hommes (de 10,7% à 10,9).