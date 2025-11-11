Economie

L’application mobile OC CONNECT intègre l’identification numérique pour une expérience utilisateur renforcée

Le siège de l'Office de changes, à Rabat.

Par La Rédaction
Le 11/11/2025 à 08h32

VidéoPoursuivant sa politique de modernisation et de digitalisation de ses services, l’Office des changes a intégré la solution nationale d’identification numérique (E-ID), développée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), à son application mobile OC CONNECT.

Ce dispositif innovant vise à simplifier l’accès à l’application et permet aux utilisateurs de s’inscrire et d’accéder de manière sécurisée et totalement dématérialisée aux services relatifs aux dotations personnelles en devises, en utilisant leur pièce d’identité.

Téléchargeable gratuitement sur les plateformes Play Store (Android) et App Store (iOS), l’application OC CONNECT offre à ses utilisateurs la possibilité de consulter à distance et en toute sécurité le solde de leurs dotations personnelles en devises, de recevoir des alertes pour chaque opération de change effectuée, de consulter l’historique complet des opérations associées à leurs dotations personnelles et d’accéder au Service Dotation Supplémentaire pour le calcul du supplément de leur dotation pour voyages personnels.

Le lancement de la nouvelle version de l’application mobile OC CONNECT s’inscrit dans la dynamique digitale de l’Office des changes qui vise principalement à faciliter l’accès des citoyens à ses différentes prestations, à renforcer la proximité et l’efficacité de l’administration et à sécuriser sa relation avec les usagers.

Une capsule de présentation et un guide d’utilisation ont été mis à la disposition des usagers sur le site institutionnel de l’Office des changes (www.oc.gov.ma) afin de les accompagner dans l’utilisation de la nouvelle version de l’application.

