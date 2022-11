© Copyright : DR

Ibtissam Bensetti, directrice générale de DOOC, filiale du Groupe OCP, a été nommée dans l’édition 2022 de «100 Global Inspirational Women in Mining», un classement qui met en avant les femmes qui se sont surpassées dans l’industrie minière et les identifie comme des modèles pour les générations futures.

La directrice générale de DOOC, filiale du Groupe OCP, a été sélectionnée pour figurer dans l’édition 2022 de «100 Global Inspirational Women in Mining», qui célèbre les contributions des femmes de l’industrie minière mondiale quels que soient leurs rôles, leurs niveaux d’ancienneté et leur lieu d’exercice.

Cette liste, connue sous le nom de «WIM100», est publiée tous les deux ans par Women in Mining UK, une organisation bénévole sans but lucratif vouée à la promotion de l’emploi, de la rétention et de l’autonomisation des femmes dans le secteur minier.

Après avoir rejoint le Groupe OCP en 2012, Ibtissam Bensetti est aujourd’hui directrice générale de DOOC SA, filiale spécialisée dans le conseil dans les opérations industrielles, la sécurité, l’excellence opérationnelle et le développement durable, indique un communiqué du groupe minier.

«Je suis ravie d’avoir été sélectionnée pour le WIM100. Il n’y a pas de forteresse impénétrable, il n’y a que des citadelles mal attaquées. Les femmes peuvent défier les normes et poursuivre une carrière dans n’importe quelle industrie. J’encourage davantage de femmes à rejoindre l’industrie minière», a déclaré à cette occasion Ibtissam Bensetti.

Et d’ajouter: «Cette industrie a été dominée par les hommes dans le passé, mais aujourd’hui, nous assistons à un changement de paradigme avec plus d’équité en termes de diversité des genres au sein du secteur minier. Plus que jamais, notre industrie a besoin de femmes talentueuses pour avoir de l’impact».

Forte de plus d’une dizaine d’années d’expérience dans le secteur minier, Ibtissam Bensetti est devenue une leadeuse dans la communauté OCP où elle a travaillé dans les domaines de la stratégie, des opérations minières et chimiques, de l’excellence opérationnelle, de la sécurité et du développement durable, souligne le groupe OCP dans son communiqué.

Tout au long de sa carrière, Ibtissam Bensetti a accompagné la transformation en autonomisant ses équipes et en particulier ses collaboratrices. En témoignent son engagement à soutenir le développement des talents féminins d’OCP et à augmenter leur nombre à des postes de managers.