© Copyright : ONEE

Dans le cadre de la sécurisation du stock stratégique pour les centrales thermiques à charbon, l’Office nationale de l'électricité et de l'eau potable se mobilise pour mettre en service d'ici fin septembre 2022, le parc à charbon de Jorf Lasfar, l’une des plus grandes infrastructures de stockage de charbon au Maroc.

Abderrahim El Hafidi, directeur général de ONEE a effectué, le jeudi 9 juin 2022, une visite du parc à charbon de l’Office à Jorf Lasfar pour s’enquérir de l’achèvement des travaux de ce grand projet. A cette occasion, indique un communiqué de l’ONEE, El Hafidi a également visité les équipements de la centrale thermique de Jorf Lasfar et de son parc à charbon ainsi que les installations de réception des bateaux au niveau du port.

D’une capacité de 410.000 m3, soit environ l’équivalent de 3 mois de réserve pour les centrales de l’ONEE fonctionnant au charbon, cette infrastructure hautement stratégique est en stade final de réalisation, précise la même source. Elle a pour objectif d’assurer la sécurisation de l’alimentation des différentes centrales thermiques du Royaume et de renforcer la capacité actuelle du parc à charbon du complexe thermique de Jorf Lasfar.

D’un investissement global d’environ 365 millions de dirhams, la construction de cet ouvrage de grande envergure a été confiée, suite à un processus d’appel d’offres international, au groupement d’entreprise PHB (Espagne) / STAIP (Maroc). Le financement a été mobilisé par l’Office auprès de la Banque islamique de développement (BID).

L’ONEE précise que la concrétisation de ce grand projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle vision de l’Office, en coordination avec les opérateurs du secteur énergétique au niveau national, et qui s’est fixé parmi ses axes stratégiques, la maîtrise de la gestion des risques liés aux opérations à forts enjeux financiers auxquels est exposé l’Office, notamment ceux relatifs aux achats des combustibles, aux achats d’énergie et aux marchés de change.

Cette vision est également partagée par les partenaires de l’Office et opérateurs des centrales à charbon, pour faire face au contexte actuel de renchérissement des prix du charbon et sécuriser, par conséquent, la continuité de production d’électricité et la stabilité du système électrique national.

L’Office rappelle, dans son communiqué, avoir lancé, en sa qualité d’acteur national très actif sur les marchés des matières premières énergétiques, une salle des marchés, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle politique de gestion de couverture des risques sur les marchés des produits de base (charbon, gaz naturel, électricité), sur le fret et sur le marché de change.

La visite effectuée par le directeur général de l’ONEE a été couronnée par le lancement de la mise en service partielle du parc à charbon, intervenant, à point nommé, dans cette conjoncture énergétique internationale exceptionnelle. La mise en service globale du parc à charbon est attendue fin septembre prochain, conclut-on.