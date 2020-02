© Copyright : DR

La 6è édition du Islamica 500, le «Who’s Who» du monde islamique des affaires a dévoilé le 18 février 2020, son Top 50 des «Global Leaders», à Dubaï. Pour cette édition 2020, trois Marocains figurent dans le Top 50 des personnalités les plus éminentes et influentes de l’économie islamique mondiale.

Dubaï a accueilli, le 18 février 2020, et ce pour la 6è année consécutive, le gotha de l’économie islamique mondiale venu des quatre coins du monde.

Au cours d’une soirée de gala, le Who’s Who du monde islamique des affaires –Islamica 500-, le guide d référence qui répertorie les 500 personnalités les plus influentes ou éminentes qui ont marqué l’économie islamique au titre de l’année 2020, a été dévoilé.

Au delà de ce guide, la soirée de gala a été aussi et surtout l’occasion de dévoiler le Top 50 des «Global Leaders», la crème des personnalités qui ont marqué l’économie islamique en 2020.

Et dans le cru du Top 50 du Global Leaders 2020 distinguées figurent trois personnalités de l’économie et de la finance participatives marocaines.

Il s’agit de Houda Chafi, directrice générale de Maghreb Titrisation, filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion, ayant pour activité l’ingénierie financière et la gestion de fonds de placements collectifs en titrisation (Fpct), Abdellatif Jouahri, gouverneur de Bank Al-Maghrib, et Mohamed Maarouf, DG de BTI Bank, filiale banque participative du groupe BMCE Bank of Africa née d’une alliance entre la banque marocaine et Al Baraka Banking Group, une banque islamique du Bahreïn.

Ces trois personnalités ont été distinguées pour avoir imprimé leur marque sur l’économie islamique au Maroc au titre de l’année 2020.

Rappelons que Islamica 500 dresse chaque année, depuis 2015, année de son lancement, la palmarès des 500 personnalités qui font l’économie islamique mondiale et dresse parmi eux un Top 50 des «Global Leaders».