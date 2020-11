Le Maroc progresse dans l’indice mondial de l’innovation, nous apprend Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour. L’indice 2020, publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Université Cornell et l’Institut européen d’administration des affaires (INSEAD) sous le thème «Qui financera l’innovation», classe le Royaume à la 75ème place sur 131 pays. Le quotidien indique que la position du Maroc en 2020 est nettement meilleure qu’en 2018 (76ème) mais moins bonne qu’en 2019 où le pays avait occupé la 74ème place. Dans le détail, l’indice montre que le Maroc est 8ème sur les 29 pays de la catégorie des économies à revenu moyen-financier, et à la 10ème place sur les 19 pays de la région MENA.

De même, le Maroc, pour la 3ème année consécutive, obtient de meilleurs résultats en termes d’Outputs (classé 85ème). «Cela veut notamment dire que le pays parvient chaque année à mieux transformer les investissements effectués dans l’innovation en produits et services concrets», précise le journal. Aussi, apprend-on que le Maroc s’illustre dans la composante des Actifs immatériels (classé 43ème). Autre chose: le Royaume a gagné six places (60ème), par rapport à l’édition précédente dans la composante Produits de la connaissance et technologie, et ce grâce aux meilleurs scores enregistrés dans les indicateurs concernant les demandes déposées selon le traité de coopération en matière de brevets (PCT) par origine et PIB (classé 61ème) et l’exportation des services TIC où il est classé 24ème.

Notons aussi que, cette année, le Royaume a réussi à dégager six points forts parmi les sept piliers de l’indice. En ce qui concerne le capital humain et recherche, le Maroc est monté à la 81e position en raison de ses bons indicateurs de Dépenses d’éducation (34ème) et de Financement gouvernemental/élève (5ème). Dans la catégorie Infrastructure et sophistication des marchés, le Royaume est classé 71ème. Le Maroc est également passé au 88ème rang grâce à ses points forts en matière de Crédit domestique au secteur privé (33ème) et de Facilité de protection des investisseurs minoritaires (36ème). Concernant les Produits créatifs, le Royaume a également amélioré sa position en devenant 75ème cette année. Les Inspirations Eco fait remarquer qu’en dépit de toutes ces progressions, le Maroc a encore des efforts à fournir pour améliorer certains indicateurs moins performants.