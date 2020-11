© Copyright : DR

Les investisseurs français tiennent le peloton de tête au Maroc en matière D’IDE (Investissement Directs Etrangers). C’est ce rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 3 novembre, soulignant qu’après avoir perdu la première place en 2018 face à l’Irlande, l’Hexagone revient sur le devant de la scène, une année après, et préserve son emplacement en tête du classement. Il faut savoir que, sur les 8,24 milliards de dirhams de flux d’investissements directs étrangers (IDE) réalisés au Maroc sur les six premiers mois de l’année, la France a contribué à hauteur de 1,92 milliard de dirhams, suivie de l’Espagne avec 1,15 milliard de dirhams et des Îles Maurice avec 618 millions de dirhams.

Le quotidien ajoute que le flux des investissements directs provenant de la Grande-Bretagne s’est élevé, au premier semestre, à 552 millions de dirhams, contre 440 millions de dirhams réalisés par les investisseurs italiens et 420 millions de dirhams en provenance d’Allemagne. En ce qui concerne le Moyen-Orient, on remarque, selon les données de l’Office des changes, que le flux des investissements qataris au Maroc s’est établi à 419 millions de dirhams à fin juin, tandis que celui des Emirats arabes unis a atteint les 378 millions de dirhams au premier semestre. Pour leur part, les Etats-Unis arrivent en douzième position avec des flux de l’ordre de 252 millions de dirhams sur ladite période, suivis de l’Irlande (217 millions de dirhams), de l’Inde (157 millions de dirhams) et la Chine (152 millions de dirhams). Pour la Turquie, ses investissements se sont situés autour de 117 millions de dirhams sur les six premiers mois de l’année, comblant ainsi le déficit observé en 2019 (-114 millions de dirhams).

Par secteur d’activité, Aujourd’hui Le Maroc indique que c’est l’industrie manufacturière qui est en tête avec un flux d’investissement de l’ordre de 2,82 milliards de dirhams. De même, le flux des activités immobilières a atteint les 1,94 milliard de dirhams à fin juin 2020 au moment où celui du commerce, répartition automobiles et motocycles a atteint pour la même période les 1,51 milliard de dirhams. De leur côté, le flux des IDE agricoles est estimé, au premier semestre, à 231 millions de dirhams, quand ceux du secteur des industries extractives et de la construction ont atteint respectivement de 122 et 121 millions de dirhams. «Il est à noter que les recettes générées par les investissements directs étrangers au Maroc au titre du premier semestre se sont élevées à 12,87 milliards de dirhams. Ces ressources comprennent 6,39 milliards de dirhams des titres de participation, 3,21 milliards de dirhams des bénéfices réinvestis et 3,26 milliards de dirhams d’instruments de dettes», précise le journal, ajoutant que la répartition des recettes par pays fait ressortir une contribution de 3,58 milliards de dirhams de la France.