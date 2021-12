© Copyright : Linkedin

L’Institut de Recherche en Énergie Solaire et en Energies Nouvelles (Iresen), l’UM6P et le Groupe OCP ont annoncé hier, mercredi 8 décembre 2021, la signature d’un accord-cadre de coopération pour l'instauration d'une plateforme technologique. "Green H2A" sera dédiée à la recherche et à l’innovation dans l'hydrogène vert, une première en Afrique.

Cette plateforme, inédite à l’échelle africaine, a pour ambition de jouer un rôle majeur dans le déploiement industriel de la filière de l’hydrogène vert et de ses applications au Maroc. La plateforme Green H2A accompagnera le monde académique et socio-économique, et contribuera à l’émergence de la filière, à travers notamment l’exploration du potentiel et des opportunités R&D et industrielles de la filière pour le Maroc, en développant des projets pilotes et de démonstration à une échelle pré-industrielle.

Green H2A permettra, à terme, "d'investiguer, tester, démontrer, adapter au contexte local, et mettre à l’échelle les technologies innovantes de ce secteur porteur du futur", indique un communiqué conjoint, émis à l'issue de la cérémonie de signature de l'accord cadre entre les parties prenantes que sont l'Iresen, l'UM6P et le Groupe OCP, hier, mercredi 8 décembre 2021 à Ben Guérir.

L’un des premiers projets de Green H2A est un projet pilote préindustriel de production de 4 tonnes par jour d’ammoniac vert, équipé d’une capacité d’électrolyse de 4MW, dont 2MW PEM et 2MW Alcalin.

"L’hydrogène est un maillon clé de la transition énergétique. Il s’agit d’un vecteur d’énergie à fort potentiel qui s’inscrit à la fois dans des enjeux de croissance économique et de développement durable. Cette plateforme permettra d’accélérer le déploiement et la mise à l’échelle de cette filière industrielle dans notre pays. Green H2A sera également un allié clé pour les parties prenantes nationales concernées, afin de valoriser l’innovation et de maximiser la localisation de la valeur industrielle dans notre pays", a expliqué Badr Ikken, le directeur général de l’Iresen.

La plateforme, qui sera située au cœur du site industriel de Jorf Lasfar, exploité par le Groupe OCP, sera construite une superficie initiale de 5 hectares, puis dotée d’autres pilotes et démonstrateurs "outdoor" à venir. Elle sera également équipée d’un bâtiment abritant des laboratoires "indoor", ainsi que des bureaux des chercheurs, explique le communiqué conjoint.

"La production d’hydrogène Vert est une valeur ajoutée à la production d'électricité de source renouvelable, en particulier sa transformation en produits à plus forte densité énergétique et à fort potentiel économique, qui répondra à une demande mondiale importante en molécules vertes permettant de se rapprocher d’une neutralité carbone. Ceci représente une réelle opportunité pour notre pays et un marché potentiellement prometteur pour notre groupe industriel", s'est félicité Abdelaziz El Mallah, directeur exécutif industriel du groupe OCP.