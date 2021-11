© Copyright : DR

Kiosque 360. La garantie Fogaloge poursuit son trend haussier. Sur les 9 premiers mois de l’année en cours, pas moins de 669 prêts ont été accordés pour un montant de 200 millions de dirhams. Globalement, il y a une hausse de 2,14% en prêts et de 12,57% en montant. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui Le Maroc.

La garantie Fogaloge poursuit sa tendance haussière, fait remarquer Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison de ce mardi 16 novembre. On note un encours de 17,40 milliards de dirhams de crédits alloué au titre des neuf premiers mois de l’année profitant ainsi à 60.972 ménages.

«Rien qu’au mois de septembre, 669 prêts ont été accordés pour un montant de 200 millions de dirhams. On note dans ce sens une progression de 2,14% en termes de prêts et de 12,57% en termes de montant. Quant à Fogarim, 195.039 ménages ont en bénéficié à fin septembre. L’encours cumulé depuis le lancement de cette garantie s’élève à 30,83 milliards de dirhams», détaille le journal.

Soulignons que le bilan dressé au mois de septembre fait état de 882 prêts (-29,21%) pour une valeur de 120 millions de dirhams (-39,17%). Il va sans dire que ces chiffres révélés par le département de l’habitat dans sa veille sectorielle démontrent la reprise du marché. Une hausse de 12,42% a été observée à fin septembre, soit une consommation de 1,396 million de tonnes contre 1,241 million de tonnes écoulées au mois de septembre 2020. S’agissant des principaux programmes initiés par la tutelle, 1.507 conventions ont été visées dans le cadre du logement social à 250.000 dirhams portant ainsi sur un total de 2.107.243 logements à fin septembre. Précisons que les conventions visées aux neuf premiers mois de l’année s’inscrivent en hausse par rapport à ce qui a été réalisé à la même période de l’année précédente.

«De ce cumul, 559.789 logements ont reçu le certificat de conformité de 2010 à septembre 2021 marquant ainsi une hausse de 57.296 unités par rapport au volume arrêté à la même période de l’année précédente. Pour ce qui est des 100 logements sociaux en milieu rural, le département de l’Habitat recense 13 conventions visées contre 9 une année plus tôt», poursuit Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que le volume a atteint à fin septembre 2021 les 6.852 logements contre 1.985 à fin septembre 2020.

Il est à noter qu’à ce jour, 574 logements ont reçu le certificat de conformité. Quant au logement social locatif, il faut noter qu'une seule convention a été visée depuis 2010 en vue de mettre en location 50 logements. De même, 82 conventions ont été visées dans le cadre du programme relatif au logement à 140.000 dirhams. Elles portent sur la réalisation de 40.010 logements dont 24.643 unités confiées au secteur privé (52 conventions) et 15.367 logements pour le secteur public (30 conventions).

En ce qui concerne le logement de la classe moyenne, 32 conventions ont été visées depuis le lancement de ce dispositif à fin septembre 2021 couvrant ainsi 11.328 logements dont 9.655 logements relevant du secteur privé (27 conventions) et 1.673 logements par le secteur public (5 conventions). « De ce total, 253 logements ont reçu jusque-là le certificat de conformité. Rappelons qu’en termes de production globale, la tutelle fait état d’une hausse de 25,96% au premier semestre. Le volume produit aux six premiers mois de l’année ressort à 109.317 unités. On recense 39.455 unités de restructuration contre 69.862 unités de lots et de logements couvrant dans ce sens 58.292 unités économiques et sociales», précise Aujourd'hui Le Maroc.

Les mises en chantier, de leur côté, ont progressé de 9,33% par rapport au premier semestre de l’année précédente, et portent sur 113.495 unités d’habitation dont 64.467 unités de restructuration.