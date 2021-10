© Copyright : CGEM

Ce dimanche, à l’exposition universelle de Dubaï, a été donné le coup d’envoi de «la semaine du Maroc», sous le thème «le Maroc, un hub d’investissement mondial». Jusqu’au 16 octobre, les atouts économiques du Royaume seront présentés aux investisseurs du monde entier à travers une série d’évènements et de conférences.

C’est parti pour «la semaine du Maroc» à Dubaï, organisée du 10 au 16 octobre par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE). L’évènement, qui connaît la participation d’une importante délégation d’opérateurs publics et privés marocains, vise à promouvoir la destination Maroc auprès des investisseurs étrangers, présents en nombre à l’exposition universelle, et met l’accent sur l’attractivité du Royaume en tant que hub d’investissement mondial.

«Grâce aux réformes menées depuis 20 ans, le Maroc est devenu aujourd’hui l’une des destinations les plus attrayantes pour les investissements, non seulement dans la région mais dans le monde, reconnu pour sa stabilité politique et sa situation géographique», a d’emblée souligné Chakib Alj, président de la CGEM, dans un discours prononcé ce matin à l'occasion de l'inauguration de la semaine du Maroc.

Le patron des patrons a mis en exergue le développement tout azimut qu’a connu le pays ces deux dernières décennies, notamment sur le plan des infrastructures et de l’industrialisation, et le positionnement du Royaume en tant que porte d'entrée incontournable vers l’Afrique.

«Le Royaume a confirmé sa position de porte d'entrée vers les marchés africains. Les entreprises marocaines ont considérablement augmenté leur présence à travers le continent et des milliers d’entreprises ont choisi le Maroc comme plateforme continentale de prédilection, grâce à sa compétitivité et à ses plus de 60 accords de libre-échange», a indiqué Chakib Alj.

«Toutes ces réalisations ont permis de faire du Maroc un environnement prospère et sûr pour faire des affaires, confirmé par de nombreux rapports internationaux», a-t-il insisté.

Chakib Alj a par ailleurs présenté aux investisseurs étrangers les grandes lignes du Nouveau modèle de développement (NMD) que le Maroc s’apprête à mettre en œuvre et qui offre de nouvelles opportunités de croissance et d’investissements dans divers secteurs, notamment dans les énergies renouvelables.

«En choisissant le Maroc, un investisseur choisit la croissance, l'innovation, la visibilité, la stabilité. Il choisit aussi d'accéder à un continent en plein croissance où l'avenir se joue», a conclu le patron des patrons.

La semaine du Maroc se poursuivra jusqu’au 16 octobre avec l’organisation de rencontres B2B et de conférences thématiques autour de l’industrie, la logistique, la finance, les énergies renouvelables, ou encore l’innovation. La marque «Morocco Now» sera par ailleurs lancée par l'AMDIE.