Les entrepreneurs de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma pourront désormais se référer à un nouveau guide dédié au financement des entreprises de cette région du nord du Royaume. Ce document, synthèse des différents mécanismes de financement disponibles, tant dans la région qu'au niveau national, est disponible.

Ce document de synthèse qui vient d'être mis à la disposition des jeunes entrepreneurs de Tanger-Al Hoceïma répond à l’une de leurs préoccupations majeures et leur explique, sous une forme à la fois simplifiée et exhaustive, les différentes mesures incitatives ainsi que les divers mécanismes de financement et d’appui à l’entrepreneuriat auxquels ils peuvent faire appel, tant dans leur région, qu'au niveau national.

Dans un environnement marqué par des mutations économiques permanentes et continues et devant les nombreux défis auxquels sont confrontées les entreprises pour exister, survivre, croître et se développer, ce guide du financement des entreprises est issu d'une collaboration entre le Centre Régional d’Investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, la Société Nationale de Garantie et de Financement de l’Entreprise Tamwilcom, Bank Al-Maghrib et la CGEM.

Informatif, il regroupe une description des outils, des mécanismes et des offres d’appuis financiers à la disposition des entrepreneurs, afin de mieux les renseigner sur les différents modes de financement dédiés aux entreprises dans la région. Le guide passe ainsi en revue différentes options, suivant le type de projet que l’entrepreneur cherche à financer: projets de création, de reprise, de relance, de développement, de croissance ou de pérennisation de l’activité.

L'élaboration de ce guide fait suite à plusieurs constats qui avaient été soulevés par les différentes parties prenantes, dont une méconnaissance des différents modes de financement disponibles, de même qu'un manque de culture financière d'un grand nombre de patrons.

«Ce travail participatif constitue une illustration parfaite de la volonté de notre communauté régionale de faire converger ses efforts en vue d’assurer un accompagnement plus efficace aux investisseurs, aux porteurs de projets, aux auto-entrepreneurs et aux TPME», ont écrit, en préambule, les auteurs de ce guide.

Cette première édition inaugure une série d'autres guides, qui, dans la même veine, traiteront des problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises en général, et les PME en particulier, de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Ce guide est consultable ci-dessous.