Kiosque360. Six ans après le lancement du plan de développement des provinces du Sud, force est de constater que le Maroc développe son Sahara avec la participation et l’inclusion de toutes les composantes de la population.

Le 6 novembre 2015, le Roi Mohammed VI lançait le programme de développement des provinces du Sud. Six ans plus tard, force est de constater que ce nouveau modèle pensé pour l’accélération du développement et de l’intégration socioéconomique du Sahara marocain “prend de l’ampleur”, relève à juste titre l’hebdomadaire La Vie Éco.

Le journal rappelle, à ce propos, que le lancement de ce programme a fait l’objet de plusieurs conventions cadres signées devant le souverain pour un montant global initial d’environ 77 milliards de dirhams. Un montant revu ensuite à la hausse pour atteindre environ 80 milliards de dirhams.

Dans le détail, ce programme prévoit un nombre important de projets structurants visant, principalement, le renforcement des infrastructures et réseaux, l’encouragement de l’investissement privé, l’appui aux projets relatifs au développement humain et social, la valorisation des richesses naturelles et la promotion de la culture dans les trois régions.

Selon La Vie Éco, le Maroc est en train de développer son Sahara avec la participation et l’inclusion de toutes les composantes de la population. Ce développement prend de l’ampleur, tant les projets affichent des taux avancés en termes de réalisation.

Ainsi, selon une note du ministère de l’économie et des finances, à fin août 2021, quelque 202 projets ont été achevés pour un coût global de 15,17 milliards de dirhams et 279 projets sont en cours de réalisation pour un montant de 42,92 milliards de dirhams, précise l’hebdomadaire. Les projets programmés dans ce cadre sont au nombre de 216 projets pour un coût global de 21,26 milliards de dirhams.

Un développement dont l’écho s’est fait ressentir jusqu'à l’Organisation des Nations Unies. Dans son dernier rapport présenté devant le Conseil de sécurité, le secrétaire général de l’ONU a ainsi souligné l’ampleur des investissements réalisés dans les provinces sahariennes et le niveau de développement de ces régions. Il a mis l’accent sur l’essor économique et infrastructurel du Sahara marocain, ainsi que sur la poursuite des investissements du Maroc dans ses provinces du Sud.