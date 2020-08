© Copyright : Dr

D’après des données recueillies auprès de la Caisse centrale de garantie (CCG), l’industrie, le commerce, la distribution et le BTP sont les secteurs ayant le plus bénéficié des crédits garantis par l'Etat, mis en place par le Comité de veille économique.

Lancé en mars 2020 dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décidées par le Comité de veille économique (CVE) visant l’atténuation des effets de la crise induite par la pandémie de Covid-19 et ses impacts sur les entreprises, le produit «Damane Oxygène» semble trouver son rythme de croisière.

Ce produit, qui couvre 95% du montant du crédit et permet aux banques de mettre en place rapidement des découverts exceptionnels pour financer le besoin en fonds de roulement des entreprises cibles, a profité à près de 47.000 entreprises au 17 juillet 2020, pour un volume crédit de 17,23 milliards de DH, d’après des estimations recueillies par Le360 auprès de la CCG.

La Caisse centrale de garantie précise par ailleurs que 88% des entreprises bénéficiaires étaient de très petites entreprises (TPE), dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 millions de dirhams.

En termes de répartition des crédits garantis (en volume des crédits) selon les secteurs d’activité, «Damane Oxygène» a principalement profité aux secteurs de l’industrie (27%), suivi du secteur du commerce et de la distribution (24%), du BTP (16%), et des services (13%), d’après les données fournies par la CCG (voir infographie ci-dessous).

Lancés plus récemment, le 15 juin précisément, les mécanismes «Relance TPE» et «Damane Relance» ont connu un démarrage encourageant. Les dernières statistiques disponibles au 17 juillet 2020 montrent que près de 7.000 entreprises ont pu bénéficier de l’offre «Relance» pour un volume de crédit de 8,7 milliards de dirhams.

En termes de répartition des crédits garantis (en volume de crédits) selon les secteurs d’activité, les mécanismes «Relance» ont principalement profité aux secteurs du commerce et de la distribution (35%), de l’industrie (29%), suivis des secteurs du BTP (17%) et des transports et communication (7%), apprend-on auprès de la CCG.

Pour rappel, «Damane Relance» et «Relance TPE» ont pour objectif de relancer l’activité des entreprises à travers la garantie des crédits destinés à financer leurs besoins en fonds de roulement, remboursables sur une durée de 7 ans, avec 2 ans de différé.

Ainsi, le produit «Relance TPE» est destiné à garantir, à hauteur de 95%, les prêts des entreprises réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas 10 millions de DH. Sans sûretés exigées, cette ligne de financement est plafonnée à 10% du chiffre d’affaires avec un minimum de 10.000 DH.

Pour sa part, le produit «Damane Relance» sera déployé en faveur des petites, moyennes et grandes entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions de DH.

Le montant du crédit garanti est fixé à 1,5 mois de chiffre d’affaires pour les entreprises du secteur industriel, et à 1 mois de chiffre d’affaires pour les entreprises relevant des autres secteurs.