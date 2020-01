© Copyright : d

Kiosque360. 3,3%, c’est le taux de croissance de l’économie marocaine au premier trimestre 2020, selon les prévisions du HCP.

L’année 2020 démarre sous de bons auspices, à en croire les prévisions du Haut-Commissariat au Plan (HCP). L’Economiste rapporte en effet, dans sa livraison du jour, que le HCP anticipe déjà une croissance de 3,3% sur les trois premiers mois de l’année, croissance qui serait notamment tirée par le secteur agricole et les services.

Pour ce qui est des activités agricoles, la valeur ajoutée devrait enregistrer une hausse de 6,8% en variation annuelle, mais cette croissance demeure toutefois tributaire d’une pluviométrie favorable au cours des mois de février et mars prochains. Pour le HCP, la campagne agricole en cours devrait bénéficier d’un ajustement technique des superficies semées en céréales, légumineuses et fourrages, avec néanmoins une baisse de certaines productions arboricoles, notamment agrumicole (40%).

Le quotidien relève aussi que le bon comportement des activités industrielles et des services devrait pouvoir compenser cette baisse. Au niveau du secteur tertiaire, le rythme de croissance au premier trimestre devrait se situer à 3,3%, au lieu de 2,3% pour le secteur secondaire. Au niveau international, le HCP estime que la conjoncture devrait être moins pénalisante pour le Maroc, notamment en raison de la dissipation des craintes de récession mondiale et de l’apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Le quotidien explique notamment que les prévisions du HCP se basent sur un 4ème trimestre 2019 ayant enregistré une amélioration des indicateurs des activités hors agriculture, activités qui auraient réalisé une progression de 3,2% après 3% au trimestre précédent. Elles ont, de plus, enregistré une reprise de l’investissement.