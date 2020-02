© Copyright : DR

Kiosque360. La nouvelle feuille de route 2020-2024 de l’ANAM vise la garantie d’un accès équitable aux soins de santé et un taux de 90% de couverture à l’horizon 2025.

Le gouvernement veut enclencher une nouvelle dynamique en matière de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne la couverture médicale. C’est ce que rapporte La Vie Eco dans sa livraison en kiosque ce vendredi. Le journal ajoute que l’objectif recherché par le gouvernement est de permettre à l’ensemble de la population d’accéder à des soins adaptés et de qualité. Et c’est bien l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) qui porte cette ambition de l’Exécutif à travers sa nouvelle stratégie 2020-2024.

Cette feuille de route vise notamment la garantie d’un accès équitable aux soins de santé et un taux de 90% de couverture à l’horizon 2025. Soulignons que ces décisions ont été prises lors de la 22e session du conseil d’administration relatif à l’Assurance maladie obligatoire (AMO). Pour le directeur de l’ANAM, Khalid Lahlou, il faudra, dans ce sens, renforcer le dispositif de régulation afin d’assurer la pérennité des régimes ainsi que le processus de renouvellement des conventions nationales, élaborer et diffuser des protocoles thérapeutiques, promouvoir le médicament générique, élargir la liste des médicaments remboursables et mettre en place un suivi médical coordonné.

Selon les chiffres de l’ANAM, la population couverte a atteint 10,1 millions de bénéficiaires au titre de l’exercice 2018. De même, le nombre de bénéficiaires a enregistré une progression annuelle moyenne de 4,6% entre 2013-2018. La Vie Eco indique aussi qu’à fin 2018, les ressources de l’AMO sont estimées à 12,37 milliards de DH de cotisation et contributions et les dépenses de l’AMO à 8,9 milliards de DH.

On apprend aussi que les deux régimes de l’AMO, privé et public, ont enregistré un excédent d’exploitation cumulé ayant atteint 36,07 milliards de DH à la CNSS contre 7,02 milliards de DH à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale. Par ailleurs, l’ANAM souligne que l’année 2020 sera consacrée à l’élaboration d’un schéma directeur de son système d’information ainsi qu’à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action du parcours coordonné des soins intégrant la prévention.