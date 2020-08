Confinement, crise sanitaire et économique, angoisse face à un ennemi invisible… La priorité, durant ces derniers mois, n’était pas à l’achat d’équipements électroménagers. Et les chiffres des ventes s'en sont ressentis, nous apprend L’Economiste dans son édition du 24 août.

Heureusement, l'Aïd Al-Adha et la période estivale sont venus à la rescousse du secteur. "Nous avons eu néanmoins une très bonne campagne sur la période juin-juillet. En écoulant quelque 60.000 réfrigérateurs, 24.000 congélateurs, ainsi que de bonnes quantités sur le lave-linge, les cuisinières, les chauffe-eau et le petit électroménager, nous avons pu limiter le retard sur les ventes à 10% à fin juillet", confie Abdeljalil Lahlou, DG de Manar (Siera), au quotidien économique. Sur les réfrigérateurs, le groupe a enregistré une hausse de 38% par rapport à la même période de 2019, ainsi que 8% de parts de marché sur le segment Defrost.

Du côté de LG, les ventes ont aussi connu de mauvais moments durant le confinement et ont également baissé de 50%. Par ailleurs, dès la levée du confinement, les ventes ont pu reprendre un rythme normal. "Les produits B2B, qui nécessitent un long processus de décision et des coûts d'achat élevés, ont été les plus touchés par la pandémie, comparativement aux produits grand public (B2C). Parallèlement, les ventes d’électroménager de première nécessité, tels que les réfrigérateurs et les climatiseurs, sont plus importantes au cours de la période estivale, de même que les ventes de téléviseurs, en raison de la diminution des sorties en période de confinement", déclare Soufiane Benabadji, directeur Marketing de LG, cité par L’Economiste.

Les ventes ont certes reculé par rapport à l’an dernier mais, pour le moment, le secteur ne connaît pas de licenciements. Toutefois, "Si le confinement national se prolonge et que la demande subit une forte baisse, la possibilité de réduire la taille de l'entreprise est envisageable", souligne le directeur Marketing de LG.

Le pouvoir d’achat connaissant de mauvais jours au Maroc, les géants de l’électroménager tentent de se concentrer sur le post-Covid en développant leur offre en ligne. Le marketing digital a le vent en poupe et la formation des collaborateurs en communication client est désormais un point-clef de la stratégie de demain.