Hausse des recettes et de la contribution au budget de l’Etat, accélération du rythme de l’immatriculation foncière, aboutissement de la digitalisation des process… L'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) a réalisé, en 2021, des performances remarquables. Les chiffres.

Réuni ce lundi 24 janvier 2022, le conseil d’administration de l’ANCFCC a salué les performances remarquables réalisées par l’Agence au terme de l’exercice 2021, tous indicateurs confondus.

En effet, les recettes ont dépassé 8,1 milliards de dirhams, en progression de 42% par rapport à 2020 et 21% par rapport à 2019. Ces résultats financiers placent nettement l’Agence au rang des tous premiers contributeurs au budget général de l’Etat, avec 3,3 milliards de dirhams en 2021 et 4 milliards de dirhams pour 2022.

Par ailleurs le rythme de l’immatriculation foncière s’est fortement accéléré au cours des dernières années. Ainsi, 8,6 millions d’hectares ont été immatriculés en 6 ans et 2,2 millions de titres fonciers ont été créés.

Cette dynamique est particulièrement soutenue en milieu rural, où sont créés, aujourd’hui, 175.000 titres fonciers chaque année dans le cadre de l’immatriculation foncière d’ensemble au profit des populations rurales.

L’année 2021 a été marquée également par l’aboutissement de la digitalisation des process de production du cadastre et de la conservation foncière. 1,6 million de formalités notariales et 40.000 dossiers cadastraux sont traités électroniquement, avec signature électronique sécurisée et horodatage des transactions et des documents.