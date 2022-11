L’exécution budgétaire des finances locales laisse apparaître un excédent de 8,5 milliards de dirhams à fin octobre, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi. Le journal indique que cet excédent s’inscrit en amélioration comparé au surplus enregistré à la même période de l’année précédente, qui s’établissait autour de 6,8 milliards de dirhams. Et d'ajouter que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin octobre 2022, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1,81 milliard de dirhams, a permis le remboursement du principal de la dette pour 1,86 milliard de dirhams et la reconstitution des excédents pour 8,5 milliards de dirhams.

L’excédent réalisé au titre des dix premiers mois de l’année tient compte d’un solde positif de 985 millions de dirhams, dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes. Il sera ainsi destiné à couvrir les dépenses engagées devant être payées au cours des mois restants de l’année. «Dans l’ensemble, les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales au titre de l’année 2022 dépassent la barre des 50 milliards de dirhams. Ils couvriront ainsi les engagements visés au titre des dépenses de fonctionnement et d’équipement», note-t-on. Précisons aussi que les communes interviennent pour 52,3% des excédents globaux des collectivités territoriales.

Aujourd’hui Le Maroc note aussi que, à fin octobre, les collectivités territoriales ont généré des recettes ordinaires de l’ordre de 36,3 milliards de dirhams, en hausse de 7,6% comparé à la même période de l’année passée. « Cette progression s’explique par une hausse de 10% des recettes transférées et de 12,5% des recettes gérées par les collectivités territoriales, tandis que les recettes gérées par l’État se sont contractées de 3,7% sur ladite période. Il est à noter que les recettes fiscales ont constitué 79,7% des recettes globales des collectivités territoriales», indique-t-on également.

En ce qui concerne les recettes non fiscales, on apprend qu’elles se sont établies à 7,4 milliards de dirhams, en progression de 6,3 % comparé à une année plus tôt. De même, au niveau de la répartition des recettes par type de collectivité territoriale, les communes arrivent en tête avec des recettes de l’ordre de 25,1 milliards de dirhams, soit 69,2% des recettes globales. Concernant les dépenses globales, elles ressortent à 31,5 milliards de dirhams, en progression de 6,9% comparé à une année auparavant, peut-on également constater. «S’agissant des dépenses d’investissement des collectivités territoriales, elles ressortent, à fin octobre, autour de 9,31 milliards de dirhams contre 9,81 milliards de dirhams une année plus tôt. Elles marquent ainsi une diminution de 5,1%, soit 502 millions de dirhams de perdus», indique aussi Aujourd’hui Le Maroc.