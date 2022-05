Sur une superficie totale de 32 hectares, la nouvelle zone franche de Bouknadel sera futuriste, et à terme l’une des plus importantes du Maroc.

Les travaux de la nouvelle Zone d'accélération industrielle de Bouknadel, une commune rurale à 14 km au nord de Salé, avancent rapidement, à tel point que ce projet qui a nécessité un investissement de plus de 250 millions de dirhams, sera inauguré dans les tous prochains jours.

Le360 a pu filmer l’état d’avancement des travaux, qui ont actuellement lieu 24h/24 pour que ce projet gigantesque soit prêt dans les délais. La Zone d'Accélération Industrielle de Bouknadel devra abriter les activités suivantes: textile et cuir, agro-alimentaires, industrie chimique et para-chimique, automobile, équipement aéronautique, équipements des énergies renouvelables, industries minières, mécaniques, électriques et électroniques.

Prometteuse, elle permettra de concurrencer d'autres grandes unités industrielles dans l’axe compris entre Casablanca, Bouznika, Rabat, Kénitra et Tanger.

Promoteurs de ce projet: le Conseil régional de la Région de Rabat-Salé, la préfecture de Salé, la Wilaya de Rabat, et le ministère de l’Industrie et du Commerce.

La création de cette zone franche a fait l’objet de la publication d'un décret (23 décembre 2021), dans la dernière livraison du Bulletin officiel (n° 7054 du 6 janvier 2022).