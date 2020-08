© Copyright : DR

Kiosque360. Les règles vont changer en matière de crédit à l’habitat. D’ici 2021, de nouvelles conditions d’octroi vont être mises en place. De nombreux profils pourraient être exclus.

La vigilance est de mise au sein du système bancaire qui a failli assister à la faillite de nombreux promoteurs immobiliers. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que Bank Al-Maghrib a édicté des règles spécifiques aux dations en paiement. Cet instrument a été introduit, rappelle le quotidien, pour éviter la chute du secteur immobilier. Il consiste à permettre aux banques de se faire rembourser les crédits accordés pour des biens immobiliers. Ces nouvelles règles des dations devraient, selon le journal, entrer en vigueur d’ici 2021. La même source affirme également que le régulateur bancaire prépare l’encadrement de l’endettement immobilier des ménages.

Il faut dire que l’encours, important, atteint 226 milliards de dirhams avec un taux de défaut de 6,8% en 2019. Dans ce cadre, L’Economiste parle de la fixation de seuils pour certains ratios, les loan-to-value (LTV) qui représentent le rapport entre le montant du crédit et le prix d’achat du bien immobilier et les DSTI qui représentent les services de la dette rapportée au revenu, pour «prévenir l’endettement excessif des ménages et protéger les banques contre les risques associés». Là aussi, le journal évoque une entrée en vigueur d’ici 2021. En attendant, le quotidien constate qu’il n’y a, pour le moment, pas de règles fixes sur le taux d’endettement. Et de souligner qu’avec les nouvelles règles, certains profils seront exclus de l’accès au crédit immobilier.