Kiosque360. Doper l’entrepreneuriat féminin pour booster l’économie marocaine, c’est le pari de la Banque européenne pour l’investissement et le développement (BERD) qui a revu sa politique genre à l’heure du post-Covid-19.

Développer son soutien aux femmes entrepreneurs et à l’inclusion financière des femmes, c’est l’une des ambitions de la Banque européenne pour l’investissement et le développement (BERD), comme annoncé dans son webinaire intitulé «Inclusion financière des femmes au Maroc: Challenges et opportunités post-Covid-19» et organisé le 10 novembre. Un événement qui s’inscrit dans le cadre de «Back to Business Initiative», une initiative visant à émettre des recommandations destinées aux acteurs économiques pour la relance de l’économie dans la période post-Covid-19, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 12 novembre. Autour de la table, plusieurs responsables de diverses institution dont l’AFEM, l’UE au Maroc, Women in Africa, ou encore Bank Al-Maghrib.

La BERD a ainsi décidé de réorienter sa politique genre autour de trois axes, à savoir la mise en place d’une assistance technique orientée sur la planification du travail afin de mettre en place des mesures efficaces et inclusives sur le marché de l'emploi, la mise à disposition d’une boîte à outils et de conseils assurant les services d’infrastructures inclusifs et orientés genre et, enfin, l’accentuation des politiques dédiées afin d’accroître la résilience des femmes entrepreneurs, comme le relaie le journal. Depuis le début de la pandémie, la BERD a déployé un demi-million d’euros pour l’accompagnement, notamment, de plus de 700 PME et de 70 entrepreneurs femmes.

Pour les femmes entrepreneurs, la principale difficulté reste l’accès au financement, rappelle Leila Doukali, présidente de l’AFEM. En effet, pour la seule année 2018, le taux d’octroi de financement a baissé de 8% pour les TPME, catégorie d’entreprises dans laquelle le taux de femmes cheffes d’entreprise est important. Ainsi, les institutions bancaires doivent élaborer une stratégie d’accompagnement et d’encouragement à la création d’entreprise par la femme. Pour rappel, le taux de création d’entreprises par les femmes au Maroc est passé de 12% en 2015 à 10% en 2018.