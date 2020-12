Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique.

© Copyright : DR

Kiosque360. Entrepreneurs! A vos projets, partez! Le ministre de l’Industrie vient, en effet, de donner le coup d’envoi pour le 2e lot de la banque de projets industriels, projet phare du ministère de l’Industrie pour relancer la machine économique du royaume.

Un 2e lot de la banque de projets industriels a été lancé lundi 14 décembre, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi. Le quotidien indique que cette nouvelle banque vient consolider l’effort du Maroc pour substituer la production locale aux importations et est composée d’une centaine de nouvelles opportunités. «Outre le site web «Banquedeprojets.mcinet. gov.ma», il a été procédé à la mise en place d’un modèle de coordination optimale avec les Centres régionaux d’investissement ainsi que la mise en place d’un guide à destination des porteurs de projets avec les différentes offres d’accompagnement proposées par la war-room», précise-t-on.

Notons qu’il est question de la définition d’une assistance technique au profit des porteurs de projets en partenariat avec les réseaux des centres techniques, le lancement, en partenariat avec la fédération de l’écosystème des startups et Maroc PME d’un programme d’incubation dédié aux startups industrielles et l’identification de l’offre locative des bâtiments relais en collaboration avec les Délégations du commerce et de l’industrie (DPCI) régionales du ministère.

Selon le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, qui intervenait dans une rencontre organisée par le groupe Attijariwafa bank hier sur les banques de projets industriels, l’ambition du Maroc est de réduire de 83 milliards DH ses importations annuelles. «Sur les 183 milliards de dirhams que nous importons par an, les 34 MMDH, identifiés dans un premier temps, sont substituables immédiatement. Une fois que ces 34 MMDH seront atteints, nous avons l’intention de passer à 83 MMDH de production locale», a précisé le ministre.

Force est de préciser que dans la première banque de projets, 100 projets ont été mis en place, avec un objectif d’atteindre 500 projets pour couvrir les 34 milliards de DH. Au total, 238 projets ont été retenus et accompagnés, couvrant déjà 71% des 100 projets, avec un potentiel de 15,1 milliards de DH sur les 34 milliards de DH fixés comme objectif.