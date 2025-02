Atlantique Finance, leader du marché financier de l’UEMOA en 2024

Atlantique Finance s’impose comme leader sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en 2024 avec une part de marché de 25 % et un volume de transactions de 235 milliards de FCFA (environ 3,7 milliards de dirhams). Filiale du groupe Banque centrale populaire (BCP), la Société de gestion et d’intermédiation se distingue par son expertise, son innovation et sa capacité à répondre aux besoins des investisseurs. Forte de plus de 20 ans d’expérience, elle ambitionne de renforcer son offre et de démocratiser l’accès aux marchés financiers en 2025.

Une performance exceptionnelle

Le 31 décembre 2024, Atlantique Finance s’est distinguée parmi les 36 SGI opérant sur le marché financier de l’UEMOA. Cette réussite repose sur un modèle d’affaires efficace, une stratégie d’innovation continue et une solide expérience de plus de 20 ans au service des investisseurs institutionnels, des entreprises et des particuliers.

Grâce à des solutions financières adaptées, des outils technologiques avancés et une gestion de portefeuille optimisée, la SGI a su répondre aux besoins croissants du marché. Son approche client centrée sur la confiance et la transparence lui a permis de bâtir des relations solides avec ses partenaires et d’asseoir sa position de leader.

Un leadership fondé sur l’innovation et la confiance

«Ce classement est le fruit d’une relation de confiance avec nos clients et témoigne du travail exceptionnel réalisé par nos équipes. Il met en lumière notre capacité à anticiper les évolutions du marché et à proposer des solutions d’investissement adaptées aux besoins des acteurs économiques régionaux», a déclaré Habib Koné, directeur général d’Atlantique Finance.

Avec une vision claire, Atlantique Finance continue d’œuvrer pour le développement des entreprises, l’inclusion financière et l’essor des classes moyennes dans l’UEMOA.

Lire aussi : Moyens de paiement: la Banque populaire passe à Apple Pay

En 2025, Atlantique Finance prévoit de diversifier son offre de produits et services pour démocratiser l’investissement. La SGI ambitionne de faciliter l’accès des particuliers et des entreprises aux opportunités du marché financier régional, en mettant l’accent sur l’éducation financière et des solutions d’investissement plus inclusives.

Un acteur clé du développement économique régional

Filiale du groupe BCP, Atlantique Finance bénéficie de l’appui stratégique et financier d’une institution bancaire panafricaine de premier plan. Forte de cette assise, elle joue un rôle essentiel dans la structuration et le financement des entreprises, contribuant ainsi au dynamisme économique de la région.

Avec un engagement constant en faveur de l’innovation et de l’inclusion financière, Atlantique Finance s’affirme comme un pilier incontournable du marché financier de l’UEMOA, soutenant les ambitions économiques du continent africain.