Kiosque360. Le ministère de l’Agriculture assure que l’offre sera abondante et couvrira toute la demande venant des Marocains dans le cadre de l’Aid Al-Adha. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Dans sa livraion du 21 juin, Aujourd’hui Le Maroc rapporte que l’offre en bétail destinée à l’abattage dans le cadre de l’Aid Al-Adha est estimée à 8 millions de têtes. Le quotidien indique que l’offre va largement couvrir la demande pour la fête du sacrifice.

«En perspective de cette fête, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a mis en place depuis le début de l’année 2022 un programme de suivi continu de la situation de l’approvisionnement du marché en animaux destinés à l’abattage pour le sacrifice de l’Aïd, ainsi que l’état sanitaire du cheptel, en concertation avec les professionnels des filières ovine et caprine, notamment l’ANOC et la FIVIAR», assure le journal.

Ainsi, l’élevage ovin et caprin a bénéficié depuis le début de la campagne agricole 2021-2022 à aujourd’hui de plusieurs mesures d’appui mises en place par le ministère pour atténuer les effets de la sécheresse. De même, le retour des bonnes pluies en mars a permis la reprise du couvert végétal et des ressources fourragères au printemps, et donc l’effectif du cheptel national est stable avec des performances zootechniques ayant enregistré un taux d’agnelage de 90%.

«L’état sanitaire du cheptel est globalement satisfaisant grâce aux efforts continus déployés par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) qui assure la surveillance sanitaire permanente des animaux d’élevage et leur protection contre les maladies animales contagieuses sur l’ensemble du territoire national», explique Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que ce suivi est mené en étroite collaboration avec les vétérinaires, les professionnels de la filière des viandes rouges et les autorités territoriales.

Un programme d’enregistrement des unités d’élevage et d’identification des ovins et des caprins destinés à l’abattage de l’Aïd 1443 a été lancé par l’ONSSA depuis le 1er avril 2022. «Les services vétérinaires de l’Office ont enregistré plus de 242.000 unités d’engraissement d’ovins et caprins destinés à l’Aïd. Ces unités font l’objet de suivi régulier pour les aliments utilisés et l’état sanitaire des animaux, jusqu’au jour de la fête. Par ailleurs, à la date du 16 juin, 6 millions de têtes d’ovins et caprins ont été identifiées en plaçant des boucles spécifiques Aïd Al-Adha sur les oreilles des animaux, portant un numéro de série pour la traçabilité», assure Aujourd’hui Le Maroc.

Le quotidien indique qu’avec l’approche de l’Aïd Al-Adha, l’ONSSA renforce la surveillance par des contrôles de la qualité de l’eau d’abreuvement, des aliments de bétail et des médicaments utilisés par les fermes et les unités d’engraissement, ajoutant que l’offre en ovins et caprins destinés à l’abattage de l’Aïd est estimée à près de 8 millions de têtes.

On note aussi que le ministère de l’aAgriculture, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, assurera un suivi rapproché de l’approvisionnement des différents marchés pour observer de près les cours des animaux commercialisés, notamment au niveau des grandes surfaces, des souks ruraux et des principaux points de vente des villes, ainsi que le suivi de l’état sanitaire des animaux par les services vétérinaires de l’ONSSA.