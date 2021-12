Le comédien, Rafik Boubker, réagit à la polémique succitée par le couple Mehdi Foulane et Narjiss Hallak.

La polémique du couple Mehdi Foulane et Narjiss Hallak enfle sur les réseaux sociaux. Le comédien Rafik Boubker livre son avis sur la question dans cet entretien à bâtons rompus face caméra pour Le360.

Rafik Boubker considère qu’il faut partager sa vie privée avec parcimonie sur les réseaux sociaux. «Il y a des limites à ne pas franchir».

Le comédien explique, «C’est vrai que le grand public et les fans des artistes sont souvent curieux de connaître ce qui rend heureux et ce qui nous attriste, mais ceci dit, il y a des choses qui relèvent du strictement privé et qu’il vaut mieux garder pour soi».

C’est ainsi que Rafik Boubker, qui multiplie en ce moment les rôles à la télévision et au cinéma, a réagi à la dernière polémique du couple Narjiss Hallak-Mehdi Foulane, ce dernier ayant fait une recherche de paternité pour leur enfant, ce qui selon les rumeurs aurait provoqué leur séparation. «Ces deux acteurs sont tous les deux mes amis et je suis attristé suite à cette épreuve qu’ils vivent en ce moment. Mais je pense que c’est un nuage passager. Ils vont dépasser tout cela», souligne Rafik Boubker.

Le comédien, qui gagne en maturité au fil des ans et des expériences de la vie, a joué dans la série Al Qalb Wa Ma Wourid de Alâa Akaaboune où il partage l’affiche avec Dounia Boutazout.