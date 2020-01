© Copyright : Le360

Les artistes peintres Moa et Kim, un père, Mohamed Bennani, et son fils, Kim Bennani, exposent, avec "Parcours croisés", une série d'œuvres inédites, du 24 janvier au 25 avril 2020, à la Galerie de la Banque Populaire de la capitale.

Les deux artistes ont un regard et une création qui se rejoignent dans l'abstrait.

Moa peint le sable, la terre ocre, et son fils, Kim, prolonge son regard vers l'eau, la mer et les fonds marins.

Un lien entre eux? La vivacité des couleurs: plus de jaune et d'orange vifs chez le père, et plus de bleus et de verts dans les tableaux du fils.

Autre lien: celui de la peinture abstraite.

Une belle assemblée a assisté hier soir, jeudi 23 janvier, au vernissage de cette exposition, qui entend également célébrer le dixième anniversaire d’une première exposition que Moa et Kim avaient organisée ensemble, en 2010.

La peinture de Moa est fondée sur "les déflagrations de la matière tout en étant dominée par l'abstraction lyrique".

Quant à celle de son fils, Kim, tout aussi talentueux que son père, lui-même considère que sa peinture est comme "une conciliation nécessaire entre la figuration et l'abstraction, le dit et le suggéré".

Pour sa part, interrogée par Le360, Lamia Mekhfiwi, responsable de la Galerie de la Banque Populaire, a indiqué que ce lieu dédié à l’art a débuté cette année 2020 avec "le choix des artistes peintres Moa et Kim, qui organisent cette exposition sur le thème de la transmission, de la filiation".

"Une occasion d'explorer les deux univers", explique-t-elle.