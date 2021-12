© Copyright : said bouchrit / Le360

Karim Kaissoumi, Casablancais fondateur de TarTar Colors, agence d’incubation artistique et d’évènementiel, est un grand passionné de culture. Après avoir passé 13 ans dans le monde de la finance, il a franchi le pas pour devenir entrepreneur à part entière, et créer plusieurs concepts originaux à grand succès dans le Royaume. Découvrons-le.

Karim Kaissoumi, fondateur et directeur de TarTar Colors, agence de promotion culturelle, d’incubation artistique et d’évènementiel, est la tête pensante derrière plusieurs évènements et concepts originaux à grand succès dans le Royaume, depuis cinq ans.

Laissant derrière lui 13 années de carrière dans la finance, ce jeune promoteur culturel aux ambitions fortes est parvenu à se faire un nom sur la scène culturelle et artistique marocaine, en proposant des concepts originaux.

Dans les ruelles du quartier Hay Hassani à Casablanca, Karim Kaissoumi a décidé de transgresser les normes et de bousculer l’entrepreneuriat culturel en créant TarTar (qui veut aussi dire art art), agence média et véritable concentré d’énergie, qui dévoile un éventail de possibilités pour tous les porteurs de projets à la fibre artistique.

«L’idée c’est de développer les idées et augmenter la notoriété des artistes et des porteurs de projets en les encadrant dans un environnement professionnel et créatif. TarTar est une structure conviviale de 4 étages avec des espaces de travail partagé, composée de studios, destinée à la jeunesse marocaine notamment les jeunes entrepreneurs, bloggeurs, influenceurs et toute personne désirant lancer un produit ou un quelconque projet avec une touche artistique», confie dans un sourire Karim Kaissoumi, fondateur du lieu.

Un rêve d’enfance devenu réalité pour ce talentueux Casablancais, qui a vu défiler, depuis le confinement, bien des noms du rap made in Morocco: Tagne, Dollypran, Khtek, Draganov, Issam Harris, Snor et bien d’autres.

Mais ce n’est pas tout! Karim Kaissoumi est également à l’origine d’autres projets inédits au Maroc, comme le Checkpointcasa, un évènement hebdomadaire entre gamers et amoureux du gaming, ou encore le festival de bikers Motocazz, premier Salon marocain de la moto à Casablanca, dédié à la moto et à la customisation. Une manifestation pas comme les autres, qui regroupe motards, professionnels et amateurs de moto.

Et à toutes ces étiquettes, s’ajoute la dernière, et pas n’importe laquelle. Karim Kaissoumi est, en effet, manager du très célèbre rappeur marocain El Grande Toto, artiste marocain le plus écouté sur Spotify, avec plus de 50 millions de streams pour son album Caméléon dans 92 pays. Une belle collaboration qui promet de porter ses fruits dans un avenir très proche.

Du marketing digital, au branding, en passant par la création de contenu, l’organisation d’événements ou encore le management d’artistes, l’ambition de Karim Kaissoumi est de promouvoir la culture nationale à l’international, en permettant à la jeunesse casablancaise et marocaine d’exercer sa créativité et de toucher ses rêves du bout des doigts.