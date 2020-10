Vidéo. La "Micro-Folie" fait son entrée à l’Institut Français de Marrakech

© Copyright : le360

Le réseau des Instituts Français (IF) du Maroc continue à renforcer ses actions dans le domaine du numérique. Après les sites de Rabat et de Meknès, celui de Marrakech se dote, lui aussi, de la "Micro-Folie". De quoi s'agit-il donc? Découvrez cet espace culturel et numérique révolutionnaire.

A la fois musée numérique et espace d'exposition, la Micro-Folie est le nouvel espace culturel du réseau des IF du Maroc. Après Rabat et Meknès, c’est cette fois-ci au tour de Marrakech de se doter de cet espace dans son Institut Français. Les Marrakchis pourront donc désormais venir en famille, ou entre amis, au fil de la saison culturelle, pour découvrir les différentes activités de ce musée. Séance de rattrapage pour le Festival de Cannes avec une mini-édition symbolique Christophe Chaillot, directeur du site de Marrakech, explique que ce musée numérique “permet de découvrir les chefs d'oeuvres des plus grandes collections, tout en restant à côté de chez soi”. Enfants comme adultes, les premiers visiteurs semblent déjà apprécier l'idée de ce musée numérique, qui a pour objectif de créer un nouveau lieu de rencontres et de vie, à la fois accessible et chaleureux. L’Institut de Casablanca s'apprête également à initier sa Micro-Folie, dans les toutes prochaines semaines.

Par Hajar Toufik