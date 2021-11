© Copyright : DR

Pour cette 11e édition dans le monde, la quatrième au Maroc, le Festival de Fado réaffirme son engagement dans le Royaume, en invitant pour la première fois une artiste marocaine sur scène. Ferdaous, accompagnée de ses musiciens, interprètera un concert inédit, le samedi 13 novembre au Studio des Arts Vivants, à Casablanca.

Ferdaous est ainsi la première et l'unique chanteuse marocaine qui chantera du Fado au cours de ce festival, dans le cadre d'un concert inédit, samedi 13 novembre, à Casablanca. Accompagnée de ses musiciens, la Meknassie sera seule sur scène, et revisitera les classiques de ce répertoire.

Artiste aux multiples facettes, l’émotion est l'élément principal qui domine l'interprétation de Ferdaous. Auteure et compositrice, l'artiste brasse plusieurs influences, issues de la chanson arabe et leur apporte renouveau et modernité.

Son talent a valu à Ferdaous de monter sur scène aux côtés de grands chanteurs arabes, tels le chanteur, compositeur et musicien libanais Ouadia Al-Safi, le chanteur et acteur libanais Walid Toufic, la chanteuse syrienne Assala Nasri, et le chanteur et compositeur tunisien Saber Rebaï.

L’œuvre de Ferdaous reflète son propre univers: «ma musique ne se limite pas seulement à du divertissement, c’est également un moyen d’exprimer des valeurs essentielles telles que le respect, le partage et la compassion. Mon public pourra d’ailleurs le ressentir dans mon expression artistique».