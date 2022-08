© Copyright : DR

Accusé d’avoir brandi un drapeau du Polisario sur scène, le rappeur Morad a rétabli la vérité et rappelé son attachement inconditionnel au Maroc et au roi Mohammed VI.

Alors qu’il se produisait sur scène lors d’un concert, le rappeur Morad, véritable star en Espagne, a été trompé par un drapeau du Polisario lancé à son attention par une personne du public.

Recevant le drapeau, sans pour autant le déplier ni le brandir, celui-ci l’a ensuite remis à une personne de l’équipe aux abords de la scène comme en attestent les vidéos de la scène.

Une fois le concert terminé et après avoir découvert que ce drapeau était celui du Polisario, le jeune homme a tenu à recadrer les choses en s’expliquant sur les réseaux sociaux afin de mettre un terme à une polémique qui n’avait pas lieu d’être.

L’artiste marocain Morad s’explique après qu’il ait levé un drapeau du Polisario qu’un fan lui a jeté durant son concert.



« Je pensais qu’il s’agissait d’un drapeau de la Palestine, vive le Maroc, vive le roi du Maroc et le Sahara est marocain. » pic.twitter.com/QUzDpMfSBX — MM (@MoorishMovement) August 30, 2022

Et pour cause, explique-t-il, «j’étais en train de chanter, je n’ai pas fait attention à ce drapeau», qui, explique-t-il dans une autre vidéo, lui a sur le coup fait penser à celui de Palestine. Similaire à celui du Polisario, si ce n’était le croissant de lune et l’étoile rouges qui figurent au centre du drapeau du Polisario, il est évident que le chanteur ne pouvait pas distinguer cette différence ne l’ayant pas déplié.

«Vive le Maroc, vive le Roi du Maroc. Le Sahara est marocain», a par ailleurs clamé le rappeur de 23 ans, ancien SDF devenu une star en Espagne et une icône pour toute une génération, après avoir rappelé que ceux qui le suivent connaissent pertinemment son attachement pour le Maroc, son pays d’origine. «Je suis contre tous ceux qui sont contre le Maroc», a-t-il conclu.