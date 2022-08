© Copyright : DR

Guillaume Scheurer, ambassadeur de la Suisse au Maroc, profite de ses vacances marocaines pour redécouvrir la ville de Salé. «Un lieu d’une exquise délicatesse» a twitté le diplomate à propos de l'école mérinide.

C’est sur Twitter que Guillaume Scheurer a partagé avec sa communauté de followers son coup de cœur pour la ville de Salé et ses trésors.

«J’adore Rabat mais quel plaisir de redécouvrir les nombreux trésors de Salé pendant mes vacances, et notamment cette école mérinide édifiée en 1333», a ainsi écrit l’ambassadeur suisse en commentaire d’une vidéo filmée lors de sa visite de ce monument historique de la ville.

«Un lieu d’une exquise délicatesse, que je vous invite à visiter avec moi», a tweeté Guillaume Scheurer. Et de conclure: «magnifique Maroc ».

La médersa visitée par l’ambassadeur suisse à Salé a été édifiée entre 1333 et 1341 par le sultan mérinide Abou El Hassan Ben Othman, à qui elle doit son nom de Medersa Abou El Hassan.

Edifiée sur une superficie de 180 m2, cette medersa, qui est l’une des plus petites du Maroc, est finement décorée de sols en zelliges, de murs de stuc et bois de cèdre sculptés, de frises en plâtre sculpté et se distingue notamment pour ses écritures koufiques polychromes, qui parent l’ensemble de cet édifice.