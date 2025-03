Soutien à l’édition et au livre: lancement de l’appel à projets pour 2025

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé le lancement des candidatures pour le programme de soutien aux projets de l’édition et du livre pour l’année 2025. Cette initiative, qui s’étend du 11 mars au 4 avril, vise à renforcer la production littéraire marocaine et à encourager la diversité culturelle à travers plusieurs axes de soutien.

Cette nouvelle édition met un accent particulier sur la traduction des œuvres des Marocains du monde. En valorisant leurs créations littéraires, le ministère souhaite reconnaître leur rôle central dans la diplomatie culturelle et le rayonnement international du Maroc. Ces écrivains contribuent significativement aux échanges interculturels, renforçant ainsi la visibilité de la culture marocaine à l’étranger.

Une ouverture aux best-sellers marocains en livre de poche

Le programme élargit également son champ d’action en intégrant les best-sellers marocains sous forme de livres de poche. Cette mesure vise à rendre la lecture plus accessible en proposant des ouvrages à des prix abordables. Une priorité sera accordée aux romans écrits en langue arabe, dans un effort de démocratisation de la culture et d’encouragement de la lecture.

Le programme de soutien s’adresse à plusieurs domaines clés du secteur du livre, notamment la publication de livres et l’édition de revues culturelles, le lancement et la modernisation de revues culturelles électroniques, la participation à des salons internationaux du livre, l’édition adaptée aux personnes en situation de handicap visuel, le soutien aux librairies (création, modernisation et animation) et la participation des écrivains marocains aux résidences d’auteurs.

Démarches et dépôt des candidatures

Les candidatures devront être soumis exclusivement en ligne via la plateforme dédiée. Sur cet espace, les porteurs de projets pourront consulter les cahiers des charges ainsi que le guide d’utilisation, facilitant ainsi les démarches administratives.

Avec cette initiative, le ministère réaffirme son engagement en faveur du développement du secteur du livre et de l’édition au Maroc, tout en mettant en avant la richesse et la diversité des productions littéraires marocaines, tant à l’échelle nationale qu’internationale.