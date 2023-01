© Copyright : DR

Robert Plant est littéralement amoureux du Maroc depuis qu'il a découvert le royaume dans les années 1970. Très inspiré par la culture et la musique du pays, les influences marocaines se retrouvent dans quelques-unes de ses chansons, parmi lesquelles l’une de ses préférées.

Dans une interview accordée au magazine Vulture, le chanteur charismatique du légendaire groupe de rock Led Zeppelin a confié que la chanson «la plus puissante» à jouer en live, à ses yeux, était sans conteste Embrace another fall, issue de son album solo paru en 2014, Lullaby and the Ceaseless Roar.

Cette chanson est marquée en effet par de nombreuses influences musicales africaines et plus précisément marocaines avec des sonorités, rythmes et instruments typiques de la musique locale. A cet effet, Robert Plant explique ainsi dans cet échange être un admirateur de longue date de la musique nord-africaine, depuis les années 1970, époque à laquelle il a découvert le Maroc, un pays où il se ressource régulièrement.

«J’ai toujours passé du temps en Afrique du Nord. Je vais m’asseoir dans un coin à l’écart, à l’ombre, et j’écoute la vie passer, les musiciens se déplacer dans les cafés», a expliqué Plant en évoquant notamment les musiciens de rue «qui jouent d'une sorte de cymbale inversée qu'ils font rebondir sur leurs genoux et jouent avec le manche face au spectateur». «C'est une autre façon de tout faire», a-t-il ajouté.

«Avec le temps, j’ai été de plus en plus inspiré par cela» poursuit-il, se remémorant au passage les années 1971 et 1972, lorsqu’il a amené «Jimmy» (Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin) dans le sud du Maroc pour travailler sur Cachemire.

Robert Plant, qui s’était produit sur la scène du festival Mawazine en 2014, estime ainsi que Embrace another Fall compile toutes les choses aimées pendant ce voyage au Maroc.