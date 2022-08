© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (capture image vidéo)

Le moussem Moulay Abdellah Amghar bat son plein à El Jadida. Les habitués de ce moussem de tbourida auront jusqu’au 12 août pour profiter des courses de chevaux, mais aussi de l'univers fabuleux de la fauconnerie. Un art ancestral que préservent amoureusement les Doukkalis.

Le moussem Moulay Abdellah Amghar rend aussi hommage aux fauconniers, ces gardiens d'une tradition millénaire que les Doukkalis préservent amoureusement. Cet art de dresser les faucons pour la chasse séduit au premier coup d'œil les visiteurs de cette manifestation haute en couleur et riche en évènements.

Cette pratique ancestrale, ayant connu autrefois ses plus belles lettres de noblesse, fait la fierté des fauconniers présents à ce célèbre moussem. Approché par Le360, Abdellah Athmouni, vice-président de l'Association de fauconnerie d’El Jadida, a fait part de sa joie de prendre part à cette manifestation afin de faire découvrir sa passion aux visiteurs, durant ce grand rassemblement populaire.

«Ce sont nos parents et grands-parents qui nous ont appris cet art, lequel requiert un savoir-faire et un long et patient dressage des faucons», a-t-il fait savoir.

Pour sa part, Mohamed Ghazouani, président de l'Association de fauconnerie des Kouassems, a tenu à souligner que la pratique de cet art est parvenue à réunir un grand nombre d’adeptes passionnés et à l’inscrire sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010. «Le Maroc fait partie des 11 premiers pays inscrit sur cette liste. Aujourd'hui, seuls 22 pays figurent dans ce véritable club. C’est un sport de loisir fascinant qui a son éthique et ses règles», a-t-il noté.

Conscients du caractère fragile de leur art, les amateurs de fauconnerie au Maroc se mobilisent également dans la lutte contre la disparition des oiseaux de proie, une espèce menacée d'extinction il y a peu, mais qu'ils tentent par tous les moyens de faire vivre et prospérer.

Célébré depuis des centaines d'années, le moussem Moulay Abdellah Amghar est considéré comme l’une des manifestations religieuses et culturelles les plus attrayantes et les plus riches du Royaume.

Le moussem est célébré par les tribus des Doukkala à la mémoire du saint Moulay Abdellah Amghar dans la commune rurale qui porte son nom, située entre El Jadida et Sidi Bouzid.

Au programme de ce moussem figurent des festivités variées, se déclinant entre des activités religieuses, patrimoniales et folkloriques.