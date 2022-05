© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

La Fondation nationale des musées (FNM), que préside Mehdi Qotbi, vient de donner rendez-vous aux amateurs d’art et de peinture au Maroc pour qu’ils célèbrent à ses côtés la Nuit des musées et des espaces culturels, un évènement prévu le 22 juin prochain dans toutes les villes du Royaume.

C’est un évènement d’une grande importance qu'a annoncé Mehdi Qotbi lors de son passage à l'émission Grand format Le360: la Nuit des musées et des espaces culturels, le 22 juin prochain. Ces lieux ouvriront, cette nuit-là, leurs portes à tous. Ainsi explique-t-il «ces musées, ces galeries et ces espaces culturels seront gratuitement ouverts aux Marocains de 18h00 à minuit avec des animations», dans la volonté de promouvoir la peinture et l’art et de les rendre accessibles au plus grand nombre.

L’agenda de la FNM pour les prochains mois est riche d’activités culturelles. Pour encourager et promouvoir la peinture marocaine, Mehdi Qotbi a par ailleurs annoncé la tenue d’une exposition de peintres marocains «pour refaire l’historique de la création», parallèlement à l’organisation, pour la première fois à Rabat, d’une exposition de la peinture arabe. «La peinture marocaine est riche et inventive, et c’est pour cette raison qu’elle reste ouverte sur le monde», a-t-il dit.

En ce qui concerne les relations du Maroc et de l’Espagne, le président de la FNM a rappelé l’évènement du 24 mai 2022 à Madrid où la l'institution expose d’importantes œuvres du patrimoine marocain et ce, dans le cadre d’une exposition intitulée: «Autour des colonnes d’Hercule. Relations millénaires entre le Maroc et l’Espagne».

La Fondation prévoit également d’inaugurer, début 2023 à Fès, le musée, restauré, de l’Art islamique ainsi que celui dédié à la mémoire juive.