La princesse Lalla Hasnaa, lundi 23 septembre 2019, au siège de l'ONU, à New York.

La princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a présidé, vendredi, le Conseil d'administration de cette fondation. Détails.

Cette réunion a été consacrée à faire un point d'étape sur l'état de conservation du patrimoine culturel de la ville et dresser le programme des actions qui seront menées durant l'année en cours.

La ville de Rabat a connu sous l'impulsion du roi Mohammed VI, la réalisation de nombreux chantiers structurants dont le programme «Rabat, ville lumière, capitale culturelle du Maroc», ainsi que les programmes relatifs au traitement de l'habitat menaçant ruine, au développement de la vallée du Bouregreg et celui portant sur la sauvegarde et la mise en valeur des anciennes médina de Rabat et de Salé.

D'autres grands projets à vocation socio-culturelle ont été également entourés de la haute sollicitude royale dont celui du musée Mohammed VI d'Art moderne et contemporain ainsi que le Grand théâtre de Rabat et le musée des Oudayas.

Pour ce qui est des actions à venir, le conseil d'administration a convenu d'établir un état d'évaluation annuel de conservation du patrimoine de la ville de Rabat, de l'organisation d'événements périodiques et d'ateliers en relation avec la préservation de ce patrimoine, ainsi que de la mise en œuvre d'un projet ambitieux de sa digitalisation.

La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat a pour vocation de perpétuer et de transmettre les valeurs historiques, architecturales, artistiques, paysagères, matérielles et immatérielles qui lui sont inhérentes.

Pour ce faire, elle assure la veille sur le patrimoine, favorise la synergie entre les acteurs concernés par sa sauvegarde et œuvre pour la sensibilisation, la promotion et l'évaluation de son état de conservation.