Examen à Paris des perspectives du renforcement de la coopération entre l'IMA et la Fondation nationale des musées

Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées et Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe (IMA).

Les moyens et les perspectives de renforcement de la coopération culturelle entre l’Institut du monde arabe (IMA), et la Fondation nationale des musées du Maroc (FNM) ont été au centre d’une rencontre, jeudi 1er septembre 2022, à Paris, entre les présidents des deux institutions, respectivement Jack Lang et Mehdi Qotbi.