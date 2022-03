© Copyright : Ayoub Ibnou Fasih / Le360

Les galeries d’art renouent avec leur public de collectionneurs et férus d’art. Après deux années d’inactivité, les premières expositions culturelles marquent un retour à la normale, pour le plus grand bonheur des acheteurs, et même si les galeristes ne se disent pas encore très satisfaits de la fréquentation, leur excitation est palpable.

«Nous sommes ravis de reprendre nos cycles d’exposition avec une exposition qui se rapproche de l’abstraction géométrique, un travail de bas relief en métal que l’artiste Olivier Swiz a initié au Maroc il y a quelques années», explique David Bloch, propriétaire d’une galerie.

Si le regain d’activité suffit à attirer l’attention du public, les expositions sont aussi diversifiées que passionnantes. «Shape painting», une exposition de l’artiste français O. Swiz, la troisième du genre, en est un exemple. «Chaque structure est d’abord dessinée, ensuite découpée en laser, peinte puis assemblée», explique l'artiste, qui décrit ainsi la mise en œuvre de ses sculptures, de l'idée à sa création.

Une série d'œuvres présentées à quelques pas de là, dans une autre galerie nichée au cœur de Guéliz, par les deux artistes Amina Benbouchta et Ilias Selfati, célèbre le thème du rêve. Une exposition porteuse de nombreux messages et connotations, révélant la profondeur du choix du titre «I Dreamed a Dream».

«C’est la résultante d’une année de travail. Créer un chaos équilibré, une sorte de confrontation à l’autre, la recherche d’un autre idéal», tel était le but recherché par les œuvres chargées de couleurs des deux artistes, qui se sont rendus à plusieurs reprises à Tanger et à Casablanca au cours de leur processus créatif.

Pour sa part, Sébastien Valiela, ex-photographe officiel du président français Emmanuel Macron, a choisi de mettre en lumière des stars, pour sa toute première exposition au Maroc. Après sa participation à l’exposition collective «Paparazzi» au Centre Pompidou, et l'entrée du portrait qu'il avait fait de François Mitterrand au musée du Louvre, puis la sortie de son dernier best-seller, «Sans-filtre», Sébastien Valiela dévoile une exposition individuelle inédite qu'il a nommée du nom du titre de l'ouvrage qu'il a écrit.

Pour cette exposition, l’artiste et écrivain a peint sur les tirages de ses clichés les plus emblématiques, qu’il a repris avec humour, en leur donnant une perspective nouvelle et décalée.