Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 9 novembre 2022.

- Ciel passagèrement nuageux à Tanger et sa région, de même qu’à Oujda et sa région et dans l’ensemble de Oriental, dans les montagnes du Rif, et au Moyen Atlas, survenue de brèves averses, voire de quelques gouttes de pluie éparses.

- Bancs de brume le long de la rive méditerranéenne et du littoral atlantique.

- Chasse-sable par endroits à l’intérieur des terres au Sahara.

- Maximales en baisse, tout particulièrement à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, dans l’Oriental, et à Souss-Massa.

- Mer belle à peu agitée dans le détroit et en Méditerranée et agitée à forte entre Larache et Laâyoune. La houle deviendra peu agitée à agitée dans le reste du littoral au cours de la journée.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 9 novembre 2022.

Oujda : min (+13°C) ; max (+27°C)

Bouarfa : min (+9°C) ; max (+24°C)

Al Hoceïma : min (+14°C) ; max (+23°C)

Tétouan : min (+13°C) ; max (+23°C)

Sebta : min (+15°C) ; max (+20°C)

Melilia : min (+14°C) ; max (+21°C)

Tanger : min (+14°C) ; max (+21°C)

Kénitra : min (+21°C) ; max (+23°C)

Rabat : min (+12°C) ; max (+23°C)

Casablanca : min (+15°C) ; max (+22°C)

El Jadida : min (+13°C) ; max (+22°C)

Settat : min (+11°C) ; max (+24°C)

Safi : min (+14°C) ; max (+23°C)

Khouribga : min (+15°C) ; max (+24°C)

Beni Mellal : min (+13°C) ; max (+27°C)

Marrakech : min (+15°C) ; max (+29°C)

Meknès : min (+10°C) ; max (+24°C)

Fès : min (+11°C) ; max (+24°C)

Midelt : min (+10°C) ; max (+22°C)

Ifrane : min (+10°C) ; max (+18°C)

Taounate : min (+13°C) ; max (+23°C)

Errachidia : min (+11°C) ; max (+25°C)

Ouarzazate : min (+10°C) ; max (+25°C)

Agadir : min (+15°C) ; max (+26°C)

Essaouira : min (+16°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+17°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+17°C) ; max (+33°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+22°C) ; max (+35°C)

Lagouira : min (+18°C) ; max (+26°C).