Youssoufa Moukoko, attaquant du Borussia Dortmund.

Pour le deuxième match de son nouvel entraîneur Edin Terzic sur le banc, Dortmund s'est incliné 2-1 vendredi chez l'Union Berlin, malgré un but de son prodige Youssoufa Moukoko, devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga à 16 ans et 28 jours.

