Vidéo. Mike Tyson accomplit la prière avec ses «frères musulmans» dans un café

Amer Abdallah, Mike Tyson et Badou Jack, accomplissant la prière dans un resto.

© Copyright : DR

C’est sans doute le buzz de la semaine. Et on le doit à Mike Tyson qui, en compagnie d’un champion de boxe et d’un champion de kickboxing, a tenu à accomplir la prière dans un café où les trois hommes s’étaient retrouvés avant une séance d’entraînement. Les images.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Khalid Mesfioui