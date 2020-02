Supercoupe d'Afrique et chocs arabes en vedette ce week-end

La Supercoupe d'Afrique entre l’Espérance et le Zamalek, le Raja et l'OCS en Coupe Mohammed VI, et la Botola avec la première utilisation de la VAR... voici ce qui vous attend ce week-end.

Par Le360sport