Foot: le Ballon d'Or décerné avant la Coupe du Monde

Le prestigieux trophée du Ballon d'Or récompensant le meilleur joueur de l'année.

Le Ballon d'Or, prestigieux trophée de meilleur joueur et meilleure joueuse attribué par France Football, portera dès 2021-2022 sur la saison sportive, et non plus sur l'année civile, l'une des principales réformes destinées à le rendre "plus lisible", a annoncé le magazine vendredi.

Par Le360sport