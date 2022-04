Equipe nationale: la mise au point Lekjaa-Halilhodzic après l’Aïd

Fouzi Lekjaa et Vahid Halilhodzic.

CAN 2023, Mondial 2022, dossier Ziyech et Mazraoui seront particulièrement sur la table de la réunion prévue entre le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, et le sélectionneur national Vahid Halilhodzic. Une réunion qui s’apparente plutôt à une mise au point, voire un recadrage. Explications.

Par Le360sport