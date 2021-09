De la Botola 1 à la Division amateur: cacophonie au niveau de la programmation

Kiosque360. Deux matchs, un en Botola pro et un autre en division amateur, auront lieu le même jour, à la même heure et sur le même terrain dimanche prochain. Une absurdité qui met en lumière l’absence de coordination entre la LNFP et la LNFA. Les détails.

Par Ismail El Fassi