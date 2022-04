Coupe du Trône: le programme de ce dimanche 10 avril

Le trophée de la Coupe du Trône.

Suite et fin, ce dimanche, des huitièmes de finale de la Coupe du Trône, avec deux duels indécis: Raja de Béni Mellal-Raja de Casablanca et Difaâ Hassani d’El Jadida-Renaissance sportive de Berkane. Voici à quelle heure et sur quelles chaines suivre ces rencontres en direct.

