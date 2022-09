Botola Pro D1 Inwi (3e journée): demandez le programme!

La Botola Pro D1 Inwi (photo d'illustration).

© Copyright : DR

La troisième journée de la Botola Pro D1 Inwi démarrera, ce mercredi 14 septembre, avec un derby rbati entre l’AS FAR et l’Union de Touarga, et se clôturera, le dimanche 18 septembre, avec un duel entre l’Olympique de Khouribga et le Wydad de Casablanca. Voici le programme complet de cette journée.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport